В Кузбассе произошло смертельное ДТП с двумя погибшими

Авария случилась вчера в Яшкинском районе. По предварительной информации, автомобиль Tоyota Сorolla выехал на встречку, где двигался отечественный автомобиль Lada Granta.

В результате столкновения автомобилей скончались два человека – водитель отечественной легковушки 38 лет и пассажирка 65 лет. Второй пассажир этого авто и водитель иномарки были травмированы и госпитализированы.

Сейчас выясняются все причины произошедшего. По слухам, автомобилист, управлявший иномаркой, был пьян.

Фото: Вконтакте