В Новокузнецке медведь гулял между жилых домов (видео)

В воскресенье на Верхную Островскую улицу прямо в жилой сектор в гости заглянул медведь.

В первой половине дня местных жителей предупредили через громкоговоритель о том, что по улицам бродит медведь и попросили не выходить из домов. О случившемся сразу доложили в местное общество охотников и рыболовов, и специалисты направились на поимку косолапого.

«Специалисты общества выехали на место, чтобы взять ситуацию под контроль», — подтвердили информацию в администрации Заводского района.

Специалисты уверены, что именно этот медведь уже появлялся вблизи дороги, соединяющей Кузнецкий и Заводской районы. По мнению очевидцев, животное усыпили, однако официальной информации по данному факту пока нет.

Видео: youtube.com/ «Подслушано Новокузнецк»