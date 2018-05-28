Блог с тобой ›› Новости Кузбасса ›› В Новокузнецке медведь гулял между жилых домов ...

В Новокузнецке медведь гулял между жилых домов (видео)

28 мая 2018 в 09:29

В воскресенье на Верхную Островскую улицу прямо в жилой сектор в гости заглянул медведь.

В первой половине дня местных жителей предупредили через громкоговоритель о том, что по улицам бродит медведь и попросили не выходить из домов. О случившемся сразу доложили в местное общество охотников и рыболовов, и специалисты направились на поимку косолапого.

«Специалисты общества выехали на место, чтобы взять ситуацию под контроль», — подтвердили информацию в администрации Заводского района.

Специалисты уверены, что именно этот медведь уже появлялся вблизи дороги, соединяющей Кузнецкий и Заводской районы. По мнению очевидцев, животное усыпили, однако официальной информации по данному факту пока нет.

Видео: youtube.com/ «Подслушано Новокузнецк»


Читайте также

Content 22
В Кузбассе произошло смертельное ДТП с двумя погибшими
Content vypal iz okna
В Новокузнецке пожилой пациент скончался, выпав из окна больницы
Content 7e3aaff43ca97ae81e75e165d3a947241463275271
В Кемерове произошел пожар в двухквартирном доме
Content
В Кузбассе ввели новую должность в связи с трагедией в «Зимней вишне»

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?