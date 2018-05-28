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В Кузбассе ввели новую должность в связи с трагедией в «Зимней вишне»

28 мая 2018 в 10:45

В Кемеровской области появилась новая должность — уполномоченный по делам родственников погибших при пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня».

Об этом сообщил на ПМЭФ-2018 врио губернатора Кузбасса Сергей Цивилёв.

«Это человек, который не является сотрудником администрации. Это не штатная должность, а общественная работа. Она уже пенсионерка, работала во время всех этих событий вместе с нами, в областном штабе», - сообщил глава области.

Известно, что уполномоченный уже приступила к работе на общественных началах и общается со всеми родственниками погибших.


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