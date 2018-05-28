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На кузбасской трассе столкнулись иномарка и грузовик: погиб пассажир

28 мая 2018 в 13:34

ДТП произошло 28 мая в Промышленновском районе на 165 км трассы «Новосибирск – Ленинск-Кузнецкий – Кемерово – Юрга». В 4:30 здесь столкнулись Nissan X-Trail и Mitsubishi Fuso.

По предварительным данным, виновником ДТП стал водитель Nissan.

«На нерегулируемом перекрёстке он не предоставил преимущество Mitsubishi, в результате машины столкнулись. На месте ДТП погиб пассажир легкового автомобиля», – сообщили в отделе пропаганды ГИБДД Кузбасса.

Известно, что водители транспортных средств не пострадали.

 

 

Фото: vk.com / Регион-42 Кемерово


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