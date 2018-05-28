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В центре Кемерова легковушка сбила женщину на «зебре»

28 мая 2018 в 16:41

Известно, что пострадавшая переходила дорогу на разрешающий сигнал светофора.

ДТП произошло на пересечении Ленина и Рукавишникова сегодня, 28 мая.

«Водитель Lada Kalina ехал по Ленина, при повороте на Рукавишникова, по предварительным данным, совершил наезд на женщину, которая переходила дорогу на разрешающий сигнал светофора по пешеходному переходу», – рассказали в ГИБДД Кузбасса.

Пострадавшая госпитализирована.

 

 

Фото: vk.com / "Инцидент Кемерово"


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