В выходные в Кузбассе загорелся трамвай

Вечером 27 мая на улице Революции в Осинниках загорелся трамвай.
Сообщение о пожаре поступило в 20:29. На месте ЧП работали пять пожарных и две единицы техники.
«На момент прибытия первого подразделения из-под трамвая шёл дым. В результате пожара обгорел электродвигатель», — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Кемеровской области.
В настоящее время специалисты устанавливают обстоятельства случившегося. По предварительным данным, причиной пожара стала неисправность электрооборудования.
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