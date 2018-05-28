В выходные в Кузбассе загорелся трамвай

Вечером 27 мая на улице Революции в Осинниках загорелся трамвай.

Сообщение о пожаре поступило в 20:29. На месте ЧП работали пять пожарных и две единицы техники.

«На момент прибытия первого подразделения из-под трамвая шёл дым. В результате пожара обгорел электродвигатель», — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Кемеровской области.

В настоящее время специалисты устанавливают обстоятельства случившегося. По предварительным данным, причиной пожара стала неисправность электрооборудования.