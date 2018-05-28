Блог с тобой ›› Новости Кузбасса ›› В выходные в Кузбассе загорелся трамвай

В выходные в Кузбассе загорелся трамвай

28 мая 2018 в 17:23

Вечером 27 мая на улице Революции в Осинниках загорелся трамвай.

Сообщение о пожаре поступило в 20:29. На месте ЧП работали пять пожарных и две единицы техники.

«На момент прибытия первого подразделения из-под трамвая шёл дым. В результате пожара обгорел электродвигатель», — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Кемеровской области.

В настоящее время специалисты устанавливают обстоятельства случившегося. По предварительным данным, причиной пожара стала неисправность электрооборудования.


Читайте также

Content
В Кузбассе ввели новую должность в связи с трагедией в «Зимней вишне»
Content orig 1522236066d5820c8ff9daef864ef4feb2a2d5bef1
В Гурьевском районе водитель врезался в опору ЛЭП и погиб
Content
На кузбасской трассе столкнулись иномарка и грузовик: погиб пассажир
Content
В центре Кемерова легковушка сбила женщину на «зебре»

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?