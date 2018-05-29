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В Кузбассе в ДТП погиб известный балетмейстер

29 мая 2018 в 09:59

28 мая в аварии погиб балетмейстер-постановщик Музыкального театра Кузбасса Юрий Писаревский.

Юрий Писаревский работал в Музыкальном театре Кузбасса имени Боброва с 1994 года. В качестве балетмейстера-постановщика он участвовал в создании многих известных спектаклей, был награждён почётной грамотой Министерства культуры, областными медалями, является Почётным работником культуры Кузбасса.

Как сообщили «Вести-Кузбасс», прощание с Юрием Писаревским состоится 30 мая. Спектакли в Музыкальном театре временно отменены.


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