Блог с тобой ›› Новости Кузбасса ›› В кемеровскую колонию пытались передать «контра...

В кемеровскую колонию пытались передать «контрабанду» в иконах

29 мая 2018 в 10:17

Сотрудники исправительного учреждения обнаружили в бандероли два телефона.

В Кемерове осуждённому пытались передать телефоны, спрятанные в иконах. Гаджеты обнаружили при проверке сотрудники учреждения. Выяснилось, что посылку с сюрпризом отправила жительница Междуреченска.

«Запрещённые предметы должны были попасть 27-летнему осуждённому, отбывающему наказание за серию квартирных краж», – рассказали в пресс-службе ГУ ФСИН России по Кемеровской области.

В отношении женщины, которая отправила бандероль, составлен административный протокол.

 

Фото: пресс-служба ГУ ФСИН России по Кемеровской области


Читайте также

Content 1
В Кузбассе в ДТП погиб известный балетмейстер
Content
Главу кузбасского ГУ МЧС оставили под арестом
Content
В Кузбассе предстанет перед судом экс-директор молодёжной биржи труда
Content pet 423398 960 720 720x470
Кемеровские полицейские задержали мошенницу, продававшую несуществующих щенков

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?