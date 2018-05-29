В кемеровскую колонию пытались передать «контрабанду» в иконах

Сотрудники исправительного учреждения обнаружили в бандероли два телефона.

В Кемерове осуждённому пытались передать телефоны, спрятанные в иконах. Гаджеты обнаружили при проверке сотрудники учреждения. Выяснилось, что посылку с сюрпризом отправила жительница Междуреченска.

«Запрещённые предметы должны были попасть 27-летнему осуждённому, отбывающему наказание за серию квартирных краж», – рассказали в пресс-службе ГУ ФСИН России по Кемеровской области.

В отношении женщины, которая отправила бандероль, составлен административный протокол.

Фото: пресс-служба ГУ ФСИН России по Кемеровской области