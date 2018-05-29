Главу кузбасского ГУ МЧС оставили под арестом

Вчера Центральный районный суд Кемерова рассмотрел ходатайство об избрании меры пресечения Александру Мамонтову. Срок задержания продлили на два месяца, до 25 июля.

Напомним, начальника ГУ МЧС Кузбасса обвиняют в халатности и растрате по делу о пожаре в «Зимней вишне», в результате которого погибли 60 человек. По данным следствия, он, а также начальник отдела надзора деятельности и профилактической работы городов Кемерово, Берёзовского и Кемеровского района управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС области Григорий Терентьев не планировали и не проводили проверки соблюдений требований пожарной безопасности в ТРК.

По данным «Интерфакс-Сибирь», во время судебного заседания руководитель регионального чрезвычайного ведомства заявил, что не признаёт вину. Известно также, что сразу после ареста Александр Мамонтов написал рапорт об увольнении.