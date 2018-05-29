В Кузбассе предстанет перед судом экс-директор молодёжной биржи труда

Почти три года 31-летняя жительница Ленинска-Кузнецкого фиктивно трудоустраивала подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Заработную плату за якобы устроенных подростков обвиняемая получала сама.

«Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции межмуниципального отдела МВД России «Ленинск-Кузнецкий» в ходе проверки выявили факты фиктивного трудоустройства несовершеннолетних руководством молодёжной биржи труда. Результаты проведённой проверки стали основанием для возбуждения уголовного дела», - сообщили ГУ МВД РФ по Кемеровской области.

Кроме того, фигурантка оформила поддельные документы о покупке сувениров и также присвоила данные средства. В итоге общая сумма ущерба составила 220 000 рублей.

В ближайшее время женщина предстанет перед судом, ей грозит до шести лет лишения свободы.