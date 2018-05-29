Кемеровские полицейские задержали мошенницу, продававшую несуществующих щенков

Женщина размещала в интернете объявления о продаже щенков популярных пород собак, а после получения денег пропадала из поля зрения покупателей.

По информации ГУ МВД Кузбасса, мошенница присылала потенциальным клиентам фотографии питомцев, поддельные страницы якобы своего паспорта и изготовленные с помощью графических редакторов документы на собак, подтверждающие родословную. После получения денег злоумышленница вносила покупателей в чёрный список и начинала искать других.

Так, житель Санкт-Петербурга, поверив интерне-мошеннице, перевёл ей 10000 рублей за щенка лабрадора, а покупатель из Ростова-на-Дону — 5000 рублей за мопса.

В итоге подозреваемую задержали сотрудники уголовного розыска УМВД по Кемерову. Ею оказалась 28-летняя жительница Мариинска.

«Полицейские установили причастность аферистки к совершению семи преступлений. В настоящее время дознавателем УМВД России по г. Кемерово в отношении задержанной возбуждено уголовное дело», - сообщили в ведомстве.

Полицейские еще раз попросили кузбассовцев быть бдительными при совершении сделок через интернет.