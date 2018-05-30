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В Кемерове столкнулись две иномарки: есть пострадавшие

30 мая 2018 в 11:28

ДТП произошло вечером 29 мая на пересечении Химиков и Ворошилова.

Около 20:30 здесь столкнулись Volkswagen Passat и Chevrolet Aveo. При этом Chevrolet снёс светофор.

По предварительным данным ГИБДД, виновником аварии стал водитель Volkswagen.

«Мужчина выехал на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с Chevrolet. В результате ДТП травмы получили две пассажирки Aveo», – сообщили в отделении пропаганды ГИБДД Кемерова.

В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии.

 

Фото: vk.com / "Регион-42 Кемерово"


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