В Кемерове столкнулись две иномарки: есть пострадавшие

ДТП произошло вечером 29 мая на пересечении Химиков и Ворошилова.

Около 20:30 здесь столкнулись Volkswagen Passat и Chevrolet Aveo. При этом Chevrolet снёс светофор.

По предварительным данным ГИБДД, виновником аварии стал водитель Volkswagen.

«Мужчина выехал на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с Chevrolet. В результате ДТП травмы получили две пассажирки Aveo», – сообщили в отделении пропаганды ГИБДД Кемерова.

В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии.

Фото: vk.com / "Регион-42 Кемерово"