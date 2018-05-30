В Белове сотрудник почты воровала денежные переводы

Женщина похитила у клиентки 800 тысяч рублей алиментов, которые переводил ей бывший супруг.

Выяснилось, что с октября 2014-го по сентябрь 2017 года злоумышленница забирала себе часть денежных переводов, предназначавшихся клиентке почты.

«Женщина долгое время не знала о том, что до неё доходила не вся сумма переводов от бывшего мужа. Об этом стало известно, когда экс-супруги созвонились друг с другом. Как оказалось, за три года мужчина перевёл бывшей жене 1 млн 661 тысячу рублей. Однако жительница Кузбасса получила всего около 853 тысяч рублей», - уточнили в прокуратуре Кемеровской области.

Узнав о хищении денег, потерпевшая обратилась в прокуратуру. В ходе проверки факт присвоения денежных средств подтвердился. Беловский городской суд обязал организацию федеральной почтовой связи выплатить местной жительнице 1 млн 272 тысячи рублей: 808 тысяч рублей в счёт возмещения ущерба, 404 тысячи рублей штрафа за нарушение прав потребителя и 30 тысяч рублей компенсации морального вреда.