Семь вагонов с углем сошли с рельсов в Кузбассе

Около 19:00 29 мая в районе станции Осинники на путях необщего пользования с рельсов сошли семь вагонов с углём.

«В результате схода вагонов с рельсов жертв и пострадавших нет», — сообщили в пресс-службе Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ.

На данный момент последствия произошедшего устранены. Сейчас проводится доследственная проверка, в рамках которой устанавливаются причины происшествия и ущерб причинённый собственнику.