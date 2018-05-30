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Семь вагонов с углем сошли с рельсов в Кузбассе

30 мая 2018 в 13:59

Около 19:00 29 мая в районе станции Осинники на путях необщего пользования с рельсов сошли семь вагонов с углём.

«В результате схода вагонов с рельсов жертв и пострадавших нет», — сообщили в пресс-службе Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ.

На данный момент последствия произошедшего устранены. Сейчас проводится доследственная проверка, в рамках которой устанавливаются причины происшествия и ущерб причинённый собственнику.


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