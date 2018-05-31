Кузбассовец ударил 4-летнего племянника металлической шумовкой

Мальчик получил открытый перелом лобной кости, ему потребовалась операция.

В январе этого года 36-летний мужчина, будучи в гостях у родственников, поссорился с 17-летней племянницей. В ходе конфликта он попытался ударить девушку металлической шумовкой, однако промахнулся и попал в 4-летнего племянника.

Известно, что в момент случившегося житель Промышленновского района находился в состоянии алкогольного опьянения. До этого у него не было судимостей, однако теперь по решению суда ему предстоит отбыть 4 года в колонии общего режима.