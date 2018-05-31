Сергей Цивилев пообещал миллион тому, кто найдет пропавшую девочку

Напомним, 7-летнюю Марию Перевозчикову из Белова ищут с 29 мая.

Около 15:00 в микрорайоне «Чертинский» она ушла из частного дома, до настоящего времени её местонахождение не установлено.

На сегодняшний день количество людей, ищущих пропавшую семилетнюю девочку в Белове, увеличилось до 1000 человек. Ранее врио губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев взял под личный контроль поисковую операцию и попросил искать ребёнка круглосуточно.

По поручению главы Кузбасса администрация региона объявила вознаграждение в размере 1 млн рублей тому, кто найдёт пропавшего ребёнка или предоставит информацию, которая поможет достоверно установить его местонахождение.