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В Кемерове покажут прямые трансляции Чемпионата мира по футболу-2018

31 мая 2018 в 15:29

Показ будет организован на большом экране на бульваре Строителей в рамках фестиваля «Футбольное лето».

Столица Кузбасса вошла в число 33 городов, где пройдёт фестиваль «Футбольное лето». На период проведения Чемпионата мира по футболу-2018 на территории крупнейшего парка региона на бульваре Строителей будет организована прямая трансляция игр.

Так, 1 июня с 13:00 до 21:00 здесь состоится городской праздник, посвящённый Дню защиты детей и старту фестиваля «Футбольное лето».

«С 14 июня по 15 июля кемеровчане и гости города смогут на большом экране парка на бульваре Строителей бесплатно посмотреть прямые футбольные трансляции игр с участием сборной России, а также полуфиналы и финалы мундиаля», - сообщили в мэрии Кемерова.

 


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