В Кузбассе 8-летний ребенок упал с высоты седьмого этажа

Несчастный случай произошел в Ленинске-Кузнецком. О пострадавшей правоохранителям сообщили сотрудники медучреждения, оказавшие ей первую помощь.

По данным ГУ МВД России по Кемеровской области, в этот день девочка находилась дома одна. В какой-то момент ее позвали погулять друзья, но так как дверь была закрыта, она решила выбраться через окно.

«Юная горожанка прыгнула на козырёк магазина, расположенного на первом этаже здания, после чего скатилась и упала на газон», — сообщили в ведомстве.

Медики диагностировали у пострадавшей закрытую черепно-мозговую травму, переломы рёбер и ушибы. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося. Процессуальное решение будет принято по итогам проверки.