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Кемеровская пенсионерка спешила на трамвай и попала под колеса авто

01 июня 2018 в 09:26

ДТП произошло 31 мая на пересечении улиц Сибиряков-Гвардейцев и Тухачевского. Около 16:00 автомобиль сбил пожилую женщину.

Как сообщают очевидцы происшествия, пострадавшая пыталась перебежать дорогу на красный.

«Судя по всему, пенсионерка спешила на трамвай. Скорая приехала очень быстро, практически за минуту», - рассказали очевидцы происшествия.

В настоящее время обстоятельства ДТП устанавливают правоохранители.

 

 

Фото: vk.com/ "Регион-42"


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