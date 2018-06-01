Кемеровская пенсионерка спешила на трамвай и попала под колеса авто

ДТП произошло 31 мая на пересечении улиц Сибиряков-Гвардейцев и Тухачевского. Около 16:00 автомобиль сбил пожилую женщину.

Как сообщают очевидцы происшествия, пострадавшая пыталась перебежать дорогу на красный.

«Судя по всему, пенсионерка спешила на трамвай. Скорая приехала очень быстро, практически за минуту», - рассказали очевидцы происшествия.

В настоящее время обстоятельства ДТП устанавливают правоохранители.

Фото: vk.com/ "Регион-42"