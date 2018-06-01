В последний день весны на Новокузнецк обрушился ураган

Сильный ветер с корнями вырывал деревья, а затем выпал град.

Накануне в южной столице Кузбасса разбушевался ураган. Ветер с корнями вырывал деревья, а кроме того шел сильный град и дожди.

Как сообщили «Вести-Кузбасс», в ближайшее время ледяные осадки и ураган могут дойти до Кемерова и дальше на север области.

Синоптики также отметили, что погода в столице Кузбасса в эти выходные будет переменчивой - на смену солнечной и жаркой субботе придёт похолодание уже в воскресенье.

Фото: «Вести-Кузбасс»