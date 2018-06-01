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КЭТК признали банкротом: предприятие задолжало около ¼ миллиона рублей

01 июня 2018 в 15:35

Задолженность «Кемеровской электротранспортной компании перед кредиторами составила около 250 миллионов рублей.

28 мая Арбитражный суд Кемеровской области вынес решение о банкротстве АО КЭТК. В отношении предприятия открыто конкурсное производство.

Прекращены полномочия генерального директора Евгения Швецова и органов управления, поэтому на сегодняшний день компания ограничена в своей работе. Пока КЭТК осуществляет пассажирские перевозки в полном объеме, однако в КЭТК не смогли пояснить, как долго компания сможет работать в обычном режиме.

«Выпуск трамваев на линию будет осуществляться в максимально возможном объеме исправного подвижного состава. В компании работает более 1 000 человек, из них около 300 — водители. Вопрос об их увольнении не стоит», заверили в мэрии Кемерова.


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