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В Кемерове 2-летний малыш упал, оперевшись на москитную сетку, с шестого этажа

02 июня 2018 в 18:00

Происшествие случилось сегодня на пр. Ленинградский областной столицы. В квартире на 6-м этаже находился 2-летний мальчик и его родные, которых родители попросили присмотреть за малышом, пока те на работе.

Родственники открыли окно в комнате, чтобы проветрить квартиру. Ребенок залез на подоконник и выглянул в окно, оперевшись на москитную сетку. Она выпала, не выдержав веса ребенка.

Мальчик упал с высоты шестого этажа. Он был травмирован и госпитализирован. В настоящее время проводится проверка по факту случившегося.

Правоохранители напоминают, что в теплое время года нужно внимательнее относиться к открытым окнам, ведь москитные сетки не выдерживают веса даже самых маленьких детей, и, к сожалению, такие случаи падений малышей из окон не редки.


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