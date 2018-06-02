Сотрудники МЧС спасли 92-летнюю глухую кемеровчанку из пожара

Вчера в Кемерове произошло возгорание в многоэтажке. На первом этаже загорелся электрический щит, и по всем этажам быстро стал распространяться дым.

Жильцы сообщили о пожаре, прибывшие специалисты помогли им эвакуироваться с помощью специальных спасательных устройств. Помощь при эвакуации потребовалась семи жильцам.

Когда через 20 минут пожарные потушили огонь, а также проверили, есть ли кто-то в квартирах, соседи вспомнили про бабушку, которая имела проблемы со слухом и могла не открыть дверь пожарным и полицейским. 92-летняя старушка не отзывалась, Тогда спасатели проникли в квартиру через балконную дверь, увидели на полу бабушку и передали ее медикам.

Сообщается, что на месте происшествия работали 24 спасателя с семью единицами техники. Предварительная причина пожара – нарушения при эксплуатации электрического оборудования.

Фото: ГУ МЧС по Кемеровской области