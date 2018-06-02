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Кузбасские врачи 7 часов боролись за жизнь упавшей с высоты школьницы

02 июня 2018 в 18:49

14-летняя девушка с переломами позвоночника и таза была доставлена в медучреждение после падения с высоты. Прокопчанка решила спуститься с окна пятого этажа на простынях, чтобы погулять с друзьями, т.к. родители запретили прогулку. Приблизительно на уровне третьего этажа материал не выдержал, и девочка упала.

Пострадавшую госпитализировали в областную детскую клиническую больницу, где нейрохирурги 7 часов проводили сложные операции.

Девочка успешно прооперирована. Врачи уверены, что она сможет вернуться к полноценной жизни.


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