Кузбасские врачи 7 часов боролись за жизнь упавшей с высоты школьницы

14-летняя девушка с переломами позвоночника и таза была доставлена в медучреждение после падения с высоты. Прокопчанка решила спуститься с окна пятого этажа на простынях, чтобы погулять с друзьями, т.к. родители запретили прогулку. Приблизительно на уровне третьего этажа материал не выдержал, и девочка упала.

Пострадавшую госпитализировали в областную детскую клиническую больницу, где нейрохирурги 7 часов проводили сложные операции.

Девочка успешно прооперирована. Врачи уверены, что она сможет вернуться к полноценной жизни.