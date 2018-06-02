18-летняя киселевчанка пойдет под суд за то, что перепутала педали в автомобиле

Юная автоледи сбила человека, перепутав газ с тормозом.

У 18-летней девушки был небольшой опыт в управлении автомобилем. Подъезжая к «зебре», она заметила мужчину, переходившего дорогу, и хотела остановиться. Однако она нажала педаль газа и наехала на 58-летнего пешехода.

Мужчина был травмирован и госпитализирован. Установлено, что в результате ДТП его здоровью был нанесен тяжкий вред.

Сейчас автомобилистка, перепутавшая педали, предстанет перед судом.