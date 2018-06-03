Пропавшую Машу Перевозчикову в Кузбассе ищут и экстрасенсы

В Кузбассе продолжается поиск пропавшей в минувший вторник семилетний Маши Перевозчиковой. К правоохранителям и волонтерам присоединились и экстрасенсы, которые по фотографии попытались определить ее местонахождение.

Фото девочки «просканировали» Анатолий Леденев, Антон Арбатский и Мария Зуева. Все они говорят о том, что девочку могли похитить. Леденев говорил о мужчине 35-43 лет, который может оказаться похитителем.

Также он отметил, что школьница может быть в том месте, где ее уже искали. Там, по его словам, какой-то провал или шахта, о холмистой местности сказала и Марина Зуева.

Поиски девочки продолжаются.

Фото: телеканал "360"