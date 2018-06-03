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В Ленинске-Кузнецком злоумышленник ограбил спящую женщину

03 июня 2018 в 11:12

30-летний житель Ленинска-Кузнецкого, будучи пьяным, забрался в один из частных домов. В то время как он выносил бытовую технику, в доме спала хозяйка. Вор решил украсть и золотые украшения, которые были на женщине, однако когда начал их снимать, женщина проснулась. Грабитель ударил ее и сбежал.

Позже правоохранители задержали подозреваемого, которые украл у хозяйки дома вещи на сумму 157 тыс. рублей. Выяснилось, что также он ограбил 52-летнюю женщину, с которой был в отношениях. У нее он забрал ноутбук, фотоаппарат и мобильник на 29 тыс. рублей. Краденое вор продавал, чтобы купить алкоголь.

В отношении ленинск-кузнечанина возбуждено уголовное дело, которое уже передано в суд.


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