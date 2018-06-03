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В ходе операции «Гараж» в Кемеровской области раскрыто 16 краж

03 июня 2018 в 11:25

Операция проходила в регионе в течение мая. Сейчас подводятся итоги операции: за это время удалось раскрыть 16 случаев краж из гаражей.

Сотрудники проверяли различные места, куда злоумышленники могли сбывать краденое: ломбарды, комиссионки, пункты приема металлолома и т.д.

В итоге в областной столице удалось поймать рецидивиста 44 лет, который подозревается в совершении трех краж. В Кемерове также задержан 37-летний местный житель, который ранее неоднократно был судим. Он находится под арестом.

В Новокузнецке ранее судимый 31-летний мужчина украл из гаража 2 велосипеда, которые были у него изъяты.

Всего в ходе операции раскрыто 16 эпизодов подобных краж.


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