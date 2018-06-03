Пропавшая в Белове школьница найдена мертвой

Сегодня утром появилась информация об обнаружении трупа пропавшей во вторник 7-летней Марии Перевозчиковой. Как сообщили в Следственном комитете, тело было найдено в стоявшем на улице старом холодильнике.

По предварительным данным, на теле девочки отсутствуют видимые следы насилия или насильственной смерти. Возможно, играя, она спряталась в холодильнике, но не смогла самостоятельно оттуда выбраться. Однако не исключаются и другие версии произошедшего.

Родные опознали девочку. По результатам назначенной экспертизы будет установлена точная причина гибели школьницы. Продолжается расследование уголовного дела.

Фото: "Лиза Алерт", NK.Life