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В Кемерове нетрезвая автоледи устроила ДТП, в котором пострадали два человека

03 июня 2018 в 16:15

Авария случилась сегодня в Рудничном районе областной столицы. Как рассказали очевидцы в соцсетях, девушка потеряла управление автомобилем, машина съехала с дороги и врезалась в бетонный столб.

Девушку госпитализировали с черепно-мозговой травмой. Пассажир тоже был травмирован – получил переломы ребер, но от госпитализации он отказался.

Очевидцы говорят, что управлявшая автомобилем девушка находилась в нетрезвом состоянии. Все подробности аварии выясняются.

Фото: Вконтакте


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