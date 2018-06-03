В Кемерове нетрезвая автоледи устроила ДТП, в котором пострадали два человека

Авария случилась сегодня в Рудничном районе областной столицы. Как рассказали очевидцы в соцсетях, девушка потеряла управление автомобилем, машина съехала с дороги и врезалась в бетонный столб.
Девушку госпитализировали с черепно-мозговой травмой. Пассажир тоже был травмирован – получил переломы ребер, но от госпитализации он отказался.
Очевидцы говорят, что управлявшая автомобилем девушка находилась в нетрезвом состоянии. Все подробности аварии выясняются.
Фото: Вконтакте
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