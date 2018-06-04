На кузбасской трассе столкнулись КамАЗ и «легковушка»: есть пострадавший

ДТП произошло 3 июня в 13:00 на трассе Кемерово – Промышленная. Здесь столкнулись КамАЗ и автомобиль Lada.

По предварительным данным ГИБДД Кузбасса, виновником случившегося стал водитель КамАЗа.

«Предварительно установлено, что аварию спровоцировал 40-летний водитель грузовика, который нарушил правила расположения транспортных средств на проезжей части – он выехал на полосу встречного движения», — сообщили в ведомстве.

В итоге пострадал 44-летний водитель LADA, сейчас он находится на амбулаторном лечении. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Фото: vk.com/ Регион-42