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Ночью в Кузбассе горели две иномарки

04 июня 2018 в 11:30

Автопожары случились в Мариинске и Новокузнецке.

Так, около 2:45 в Мариинске загорелась машина Toyota Sprinter. По предварительным данным, причиной возгорания стала неисправность электрооборудования транспортного средства. Всего к тушению пожара привлекались семь человек и две единицы техники. В результате у иномарки обгорел салон.

Второе возгорание произошло около 3:20 в Новокузнецке на улице Тольятти. Там загорелся автомобиль Kia Sportage.

«В результате у авто обгорели решётка воздухозаборника и передний подкрылок. Предварительно эксперты установили, что причиной случившегося стал поджог», - сообщили в МЧС России по Кемеровской области.


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