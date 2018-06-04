Ночью в Кузбассе горели две иномарки

Автопожары случились в Мариинске и Новокузнецке.

Так, около 2:45 в Мариинске загорелась машина Toyota Sprinter. По предварительным данным, причиной возгорания стала неисправность электрооборудования транспортного средства. Всего к тушению пожара привлекались семь человек и две единицы техники. В результате у иномарки обгорел салон.

Второе возгорание произошло около 3:20 в Новокузнецке на улице Тольятти. Там загорелся автомобиль Kia Sportage.

«В результате у авто обгорели решётка воздухозаборника и передний подкрылок. Предварительно эксперты установили, что причиной случившегося стал поджог», - сообщили в МЧС России по Кемеровской области.