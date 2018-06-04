Мэр Кемерова опубликовал план мероприятий к 100-летию Кемерова

Информация о праздничной программе появилась на странице Ильи Середюка в соцсети.

Так, градоначальник сообщил, что основные торжества пройдут 11 июня, праздничные площадки будут расположены в центре города.

«В программе: интерактивы, танцевальные баттлы, хоровой фестиваль, концерты, спортивные соревнования, выставки и много всего интересного. Вечером на главной площади выступят Полина Гагарина, Тимати, L’one, Олег Газманов и группа «Любэ», - написал глава Кемерова.

По традиции большой праздничный концерт завершится фейерверком. Подробный план мероприятий ЗДЕСЬ.

Фото: vk.com