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Мэр Кемерова опубликовал план мероприятий к 100-летию Кемерова

04 июня 2018 в 11:40

Информация о праздничной программе появилась на странице Ильи Середюка в соцсети.

Так, градоначальник сообщил, что основные торжества пройдут 11 июня, праздничные площадки будут расположены в центре города.

«В программе: интерактивы, танцевальные баттлы, хоровой фестиваль, концерты, спортивные соревнования, выставки и много всего интересного. Вечером на главной площади выступят Полина Гагарина, Тимати, L’one, Олег Газманов и группа «Любэ», - написал глава Кемерова.

По традиции большой праздничный концерт завершится фейерверком. Подробный план мероприятий ЗДЕСЬ.

 

Фото: vk.com


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