В Кузбассе выясняют причину гибели 7-летней девочки из Белова

Следователи продолжают расследование и установление причин смерти семилетней Марии Перевозчиковой.
Как мы писали ранее, тело ребёнка нашли в старом холодильнике недалеко от дома.
Видимых признаков насильственной смерти на теле ребенка нет. По предварительной версии, девочка, играя, залезла в холодильник и не смогла открыть дверцу.
«Проведена процедура опознания, назначена судебно-медицинская экспертиза. Следствием будут отрабатываться все возможные версии случившегося», - рассказали в СУ СК РФ по Кемеровской области.
Точную причину гибели ребёнка установят эксперты.
Комментарии
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы