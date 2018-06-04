В Кузбассе выясняют причину гибели 7-летней девочки из Белова

Следователи продолжают расследование и установление причин смерти семилетней Марии Перевозчиковой.

Как мы писали ранее, тело ребёнка нашли в старом холодильнике недалеко от дома.

Видимых признаков насильственной смерти на теле ребенка нет. По предварительной версии, девочка, играя, залезла в холодильник и не смогла открыть дверцу.

«Проведена процедура опознания, назначена судебно-медицинская экспертиза. Следствием будут отрабатываться все возможные версии случившегося», - рассказали в СУ СК РФ по Кемеровской области.

Точную причину гибели ребёнка установят эксперты.