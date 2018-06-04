В Беловском районе погиб 27-летний мотоциклист

Смертельная авария произошла вечером в воскресенье, 3 июня, на трассе «Ленинск-Кузнецкий – Новокузнецк – Междуреченск». Здесь столкнулись мотоцикл «Урал» и автомобиль Mitsubishi Canter.

По предварительным данным, водитель мотоцикла не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и врезался в стоявший Mitsubishi.

«Автомобиль был остановлен регулировщиком на участке ремонтных работ», - уточнили в дирекции автодорог Кузбасса.

В результате столкновения 27-летний мотоциклист погиб на месте происшествия. В Госавтоинспекции также отметили, что у погибшего не было водительских прав соответствующей категории.