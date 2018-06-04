В Кемерове пьяная автоледи устроила ДТП с двумя пострадавшими

Авария произошла 3 июня на улице Коперной.

По предварительным данным ГИБДД, женщина за рулём Opel Vectra не справилась с управлением, съехала с дороги и наехала на бревно.

«В результате травмы получила сама 30-летняя автомобилистка и её 23-летний пассажир. Им назначили амбулаторное лечение», – сообщили в ведомстве.

Впоследствии правоохранители выяснили, что у виновницы ДТП также не было прав. За нарушения ПДД ей грозит арест или штраф в размере 30 тысяч рублей.

Фото: vk.com / "Регион-42"