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ДТП на Ильинском шоссе: пострадали оба водителя

04 июня 2018 в 16:13

Вечером 3 июня В Новокузнецке на Ильинском шоссе столкнулись Volkswagen Touareg и Toyota RAV4. 

«Предварительно, водитель Volkswagen не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и врезался в Toyota», - сообщили в ГИБДД Кузбасса.

Как отметили в Госавтоинспекции, дорога была мокрой.

В результате аварии травмы получили водители обоих авто. 53-летнюю женщину, находившуюся за рулём RAV4, госпитализировали. 19-летнему водителю Touareg, назначено амбулаторное лечение.

 

Фото: vk.com 


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