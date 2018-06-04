ДТП на Ильинском шоссе: пострадали оба водителя

Вечером 3 июня В Новокузнецке на Ильинском шоссе столкнулись Volkswagen Touareg и Toyota RAV4.

«Предварительно, водитель Volkswagen не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и врезался в Toyota», - сообщили в ГИБДД Кузбасса.

Как отметили в Госавтоинспекции, дорога была мокрой.

В результате аварии травмы получили водители обоих авто. 53-летнюю женщину, находившуюся за рулём RAV4, госпитализировали. 19-летнему водителю Touareg, назначено амбулаторное лечение.

Фото: vk.com