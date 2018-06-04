Водитель без прав устроил смертельное ДТП на кузбасской трассе

ДТП произошло около 9:00 3 июня на автодороге Промышленная - Ваганово.
По предварительным данным, 29-летний водитель Skoda Octavia, не имея водительского удостоверения, не убедился в безопасности обгона и совершил столкновение с попутным автомобилем Lada Granta. В результате водитель Lada погиб. Его пассажиры - 44-летняя женщина и две девочки четырёх и шести лет - были доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести.
«От прохождения медицинского освидетельствования водитель отказался», - отметили в Госавтоинспекции.
Виновник аварии был задержан, в отношении него полицейские составили административный протокол. Кроме того, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела за нарушение Правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлёкшее по неосторожности смерть человека. Максимальное наказание по ней составляет пять лет лишения свободы.
Фото: ГУ МВД Кузбасса
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