Водитель без прав устроил смертельное ДТП на кузбасской трассе

ДТП произошло около 9:00 3 июня на автодороге Промышленная - Ваганово.

По предварительным данным, 29-летний водитель Skoda Octavia, не имея водительского удостоверения, не убедился в безопасности обгона и совершил столкновение с попутным автомобилем Lada Granta. В результате водитель Lada погиб. Его пассажиры - 44-летняя женщина и две девочки четырёх и шести лет - были доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести.

«От прохождения медицинского освидетельствования водитель отказался», - отметили в Госавтоинспекции.

Виновник аварии был задержан, в отношении него полицейские составили административный протокол. Кроме того, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела за нарушение Правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлёкшее по неосторожности смерть человека. Максимальное наказание по ней составляет пять лет лишения свободы.

Фото: ГУ МВД Кузбасса