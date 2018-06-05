Кузбассовец жестоко избил сожительницу на глазах у ее ребенка

За помощью к стражам порядка обратилась несовершеннолетняя девочка. Она рассказала, что её мать избивает отчим.

ЧП произошло в Новокузнецке на улице Запсибовцев.

«Девочка успела назвать лишь улицу и номер дома, после чего связь оборвалась», - рассказали в Росгвардии.

Прибыв на место, бойцы увидели через окно на первом этаже мужчину, который кулаками наносил удары по телу плачущей женщины. При виде стражей правопорядка новокузнечанин пришел в ярость и набросился на свою 29-летнюю сожительницу с еще большей агрессией.

32-летнего преступника задержали. Позже выяснилось, что мужчина ранее был судим за побои, угрозу убийством, кражу и грабёж.

Избитую женщину госпитализировали с подозрением на тупую травму живота, а также со множественными ушибами туловища и головы. В ситуации разбираются полицейские.