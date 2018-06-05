Ревнивец из Тяжина разбил машину любимой электроплитой

Инцидент произошел на улице Стройучастковая. Автомобиль Daewoo Nexia был припаркован непосредственно возле дома потерпевшей. Не стесняясь правоохранителей, 31-летний кузбассовец разбивал его настольной электроплиткой.

Когда бойцы Росгвардии остановили мужчину, к ним выбежала в слезах 30-летняя хозяйка разбитой иномарки.

«Женщина рассказала, что дебошир — её знакомый, которого она не впустила домой. Мужчину одолела ревность. Он выбил входную дверь и проник в жилище. Там находились трое малолетних детей. Разгневанный дебошир устроил погром в доме, разбросав вещи. После этого он схватил на кухне настольную плитку, выбежал с ней на улицу и принялся крушить иномарку возлюбленной», - рассказали в ведомстве.

Мужчина поранил руки об осколки стекла машины. Ему оказали помощь и передали полицейским. Позже выяснилось, что задержанный ранее был судим.

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Кемеровской области