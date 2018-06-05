В Анжеро-Судженске отдыхающий чуть не убил соседа по санаторию

Инцидент произошел в ночь на понедельник, 4 июня. О потасовке между отдыхающими сообщили сотрудники санатория. Прибывший по вызову росгвардейцы обнаружили на кровати одной из палат 39-летнего пациента с ножевыми ранениями.

Выяснилось, что накануне вечером пациенты устроили застолье со спиртным. В какой-то момент между заявителем и 54-летним соседом по палате возник словесный конфликт.

«После взаимных оскорблений мужчины легли спать. По словам пострадавшего, он проснулся от сильной боли в груди. Она была вызвана ножевым ранением, которое ему нанёс оскорбленный пациент санатория. После чего злоумышленник ещё раз ударил обидчика опасным предметом в ногу», - сообщили пресс-службе Росгвардии.

Подозреваемого задержали в соседней комнате, он был в состоянии сильного опьянения. В настоящее время полицейские выясняют обстоятельства случившегося.