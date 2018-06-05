Владимир Путин подписал указ об увольнении главы кузбасского ГУ МЧС

Президент России уволил начальника ГУ МЧС России по Кемеровской области Александра Мамонтова, обвиняемого по делу «Зимней вишни».

Соответствующий указ главы государства опубликован 4 июня на официальном портале правовой информации.

Напомним, Александр Мамонтов является одним из обвиняемых по делу о пожаре в кемеровской «Зимней вишне», в результате которого погибли 60 человек. Во время судебного заседания, где решался вопрос о продлении срока задержания начальника областного ГУ МЧС России, стало известно, что Мамонтов написал рапорт об увольнении. Напомним, 28 мая Центральный районный суд Кемерова арестовал бывшего главу ГУ МЧС по Кемеровской области на два месяца.