В Кузбассе окажут помощь студентам, потерявшим близких при пожаре в «Зимней вишне»

На очередной сессии депутаты облсовета рассмотрели вопросы социальной поддержки пострадавших от пожара в ТРЦ «Зимняя вишня». В связи с изменениями в статью 12 областного закона «Об образовании», в Кузбассе ввели новую категорию получателей мер соцподдержки.

«Помощь получат студенты, у которых в результате пожара погибли один или оба родителя (законные представители), их родные братья и сёстры, лица, на иждивении которых они находились на день гибели», - сообщили в пресс-службе облсовета.

Уточняется, что поддержка будет предоставляться при обучении студентов на платной основе по очной форме обучения в образовательных организациях высшего образования и профессиональных образовательных организациях.