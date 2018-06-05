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В Кузбассе окажут помощь студентам, потерявшим близких при пожаре в «Зимней вишне»

05 июня 2018 в 13:18

На очередной сессии депутаты облсовета рассмотрели вопросы социальной поддержки пострадавших от пожара в ТРЦ «Зимняя вишня». В связи с изменениями в статью 12 областного закона «Об образовании», в Кузбассе ввели новую категорию получателей мер соцподдержки.

«Помощь получат студенты, у которых в результате пожара погибли один или оба родителя (законные представители), их родные братья и сёстры, лица, на иждивении которых они находились на день гибели», - сообщили в пресс-службе облсовета.

Уточняется, что поддержка будет предоставляться при обучении студентов на платной основе по очной форме обучения в образовательных организациях высшего образования и профессиональных образовательных организациях.


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