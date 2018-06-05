В мэрии рассказали, как будет работать общественный транспорт 10 и 11 июня в Кемерове

10 и 11 июня в Кемерове будут внесены изменения в работу пассажирского транспорта из-за праздников. В воскресенье изменения в расписание будут внесены из-за областного чемпионата по велосипедному спорту, в понедельник – из-за празднования 100-летия города.

10 июня с 10:00 до 18:00 из-за открытого первенства города Кемерова и областного чемпионата по велосипедному спорту движение автобусов № 170э, 172э будет осуществляться:

- до Лесной Поляны без изменений;

- из Лесной Поляны – через Журавлёвы горы с выездом на Елыкаевскую трассу.

В понедельник 11 июня транспорт будет работать по расписанию воскресного дня. Из-за закрытия движения по Университетскому мосту и площади Советов транспорт будет двигаться в следующем направлении:

с 6:00 до 12:00: Соборная – Красноармейский мост – Красноармейская – 50 лет Октября – Советский в прямом и обратном направлениях;

с 12:00 до 00:30: Соборная – Красноармейский мост – Красноармейская – 50 лет Октября – Ноградская – Кирова – Советский в прямом и обратном направлениях.

После фейерверка пассажирский транспорт будет работать в течение часа.

- в Ленинский район поедут автобус №27, троллейбусы №1, №2, №7, трамвай №1, маршрутки №1, №5, №8, №15;

- в Кировский – автобус №51А, трамвай №3, маршрутки №11, №26, №28, №40;

- в Рудничный – автобусы №58, №179э, троллейбус №12, трамвай №10, маршрутки №23 и 40;

- на Южный – трамвай №5, маршрутки №7, №26 и №66. На ФПК – автобус №91, троллейбус №15. Маршрутки №4, №47;

- к ОАО «Азот» — трамвай №8;

- в Кедровку – автобусы №179 и №182;

- в посёлок Пионер – маршрутка №95;

- в Ягуновский – автобус №8 (отправление от д.п. Центральный в 23:05);

- на Лесную Поляну – автобус №170э.