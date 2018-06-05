В Кемерове ограничат движение в связи с празднованием 100-летия города

На разных участках дорог движение будет ограничено 7 и 11 июня.
Так, 7 июня с 10:00 до 18:00 будет ограничено движение по улице Красной на участке от Советского до Притомской набережной.
11 июня с 7:00 до 00:30:
- на Притомской набережной на участке от улицы Красной до улицы Н.Островского;
- на Мичурина – от Красноармейской до Советского;
- на Советском – от Кирова до Октябрьского (кроме маршруток);
- на Васильева – от 50 лет Октября до Мичурина;
- на Красной – от Томской до Притомской набережной;
- на 50 лет Октября – от Красноармейской до Советского (кроме маршруток);
- на Весенней – от Ноградской до Притомской набережной;
- на Коломейцева;
- на Арочной – от Красной до Весенней;
- на Орджоникидзе – от Советского до Островского;
- на Островского – от площади Пушкина до Кирова;
- на Ноградской – от Кирова до 50 лет Октября (кроме маршруток).
С 14:00 до 19:00: на чётной стороне бульвара Строителей – от Ленина до Химиков.
С 23:00 до 00:30:
- на Притомском – от Терешковой до Октябрьского;
- на Октябрьском – от Соборной до Терешковой;
- на Соборной – от Октябрьского до Ленина;
- на Пионерском бульваре – от Ленина до Октябрьского;
- на Центральном проезде – от Ленина до Октябрьского;
- на Тухачевского – от Ленина до Октябрьского.
С 23:50 до 00:30:
на Красноармейской – от Соборной до Мичурина.
Кроме того, на ряде участков будет ограничена парковка транспортных средств.
7 июня с 7:00 до 18:00: на улице Красной – от Советского до Притомской набережной.
10 июня с 20:00 до 24:00:
- на Мичурина – от Красноармейской до Советского;
- на Орджоникидзе;
- на Весенней – от Ноградской до Притомской набережной;
- на Советском – от Мичурина до Кирова;
- на Островского – от Орджоникидзе до Весенней;
- на Притомской набережной – от Красной до Весенней;
- на Ноградской – от Кирова до 50 лет Октября;
- на Коломейцева;
- на Арочной – от Красной до Орджоникидзе;
- на Кирова – от Советского до Островского.
11 июня с 16:00 до 20:00:
- на Октябрьском – от Пионерского бульвара до Соборной;
- на Соборной – от Спортивной до Октябрьского;
- на Красноармейской – от Мичурина до Соборной;
- на Ленина – от Мичурина до Соборной.
Автомобили, припаркованные с нарушением ПДД, эвакуируют на парковку у здания Кемеровского государственного цирка.
11 июня с 7:00 до 00:00 будут организованы дополнительные парковки;
- на Кузнецком — у ТЦ «Я» и у гипермаркета «Лента»;
- на Советском – у «Континента» и у «Спортмастера»;
- на площади Волкова;
- у третьего «Променада» на Ленина, 59А;
- на Октябрьском, 3Г и 2;
А также на Дзержинского, на Калинина, у стадиона «Химик», на Красной (от Ленина до Красноармейской), Мичурина (от Ленина до Красноармейской) и на Кирова.
Напомним, план мероприятий на 11 июня можно посмотреть ЗДЕСЬ.
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