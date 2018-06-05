В Кемерове ограничат движение в связи с празднованием 100-летия города

На разных участках дорог движение будет ограничено 7 и 11 июня.

Так, 7 июня с 10:00 до 18:00 будет ограничено движение по улице Красной на участке от Советского до Притомской набережной.

11 июня с 7:00 до 00:30:

- на Притомской набережной на участке от улицы Красной до улицы Н.Островского;

- на Мичурина – от Красноармейской до Советского;

- на Советском – от Кирова до Октябрьского (кроме маршруток);

- на Васильева – от 50 лет Октября до Мичурина;

- на Красной – от Томской до Притомской набережной;

- на 50 лет Октября – от Красноармейской до Советского (кроме маршруток);

- на Весенней – от Ноградской до Притомской набережной;

- на Коломейцева;

- на Арочной – от Красной до Весенней;

- на Орджоникидзе – от Советского до Островского;

- на Островского – от площади Пушкина до Кирова;

- на Ноградской – от Кирова до 50 лет Октября (кроме маршруток).

С 14:00 до 19:00: на чётной стороне бульвара Строителей – от Ленина до Химиков.

С 23:00 до 00:30:

- на Притомском – от Терешковой до Октябрьского;

- на Октябрьском – от Соборной до Терешковой;

- на Соборной – от Октябрьского до Ленина;

- на Пионерском бульваре – от Ленина до Октябрьского;

- на Центральном проезде – от Ленина до Октябрьского;

- на Тухачевского – от Ленина до Октябрьского.

С 23:50 до 00:30:

на Красноармейской – от Соборной до Мичурина.

Кроме того, на ряде участков будет ограничена парковка транспортных средств.

7 июня с 7:00 до 18:00: на улице Красной – от Советского до Притомской набережной.

10 июня с 20:00 до 24:00:

- на Мичурина – от Красноармейской до Советского;

- на Орджоникидзе;

- на Весенней – от Ноградской до Притомской набережной;

- на Советском – от Мичурина до Кирова;

- на Островского – от Орджоникидзе до Весенней;

- на Притомской набережной – от Красной до Весенней;

- на Ноградской – от Кирова до 50 лет Октября;

- на Коломейцева;

- на Арочной – от Красной до Орджоникидзе;

- на Кирова – от Советского до Островского.

11 июня с 16:00 до 20:00:

- на Октябрьском – от Пионерского бульвара до Соборной;

- на Соборной – от Спортивной до Октябрьского;

- на Красноармейской – от Мичурина до Соборной;

- на Ленина – от Мичурина до Соборной.

Автомобили, припаркованные с нарушением ПДД, эвакуируют на парковку у здания Кемеровского государственного цирка.

11 июня с 7:00 до 00:00 будут организованы дополнительные парковки;

- на Кузнецком — у ТЦ «Я» и у гипермаркета «Лента»;

- на Советском – у «Континента» и у «Спортмастера»;

- на площади Волкова;

- у третьего «Променада» на Ленина, 59А;

- на Октябрьском, 3Г и 2;

А также на Дзержинского, на Калинина, у стадиона «Химик», на Красной (от Ленина до Красноармейской), Мичурина (от Ленина до Красноармейской) и на Кирова.

Напомним, план мероприятий на 11 июня можно посмотреть ЗДЕСЬ.