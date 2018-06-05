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Родственникам погибших в «Зимней вишне» помогут приобрести жильё

05 июня 2018 в 16:57

Соответствующий закон 5 июня приняли в двух чтениях депутаты Совета народных депутатов Кемеровской области.

Согласно ему, родственники погибших при пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» получат социальные выплаты для покупки или строительства жилья.

«Социальные выплаты будут предоставляться за счёт средств областного бюджета, предусмотренных на реализацию государственной программы Кемеровской области «Жилищная и социальная инфраструктура Кузбасса» на 2014-2020 годы», – пояснили в пресс-службе Совета народных депутатов Кузбасса.

В парламенте отметили, что заявление о предоставлении социальной выплаты должно быть подано до 31 декабря 2018 года.


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