Родственникам погибших в «Зимней вишне» помогут приобрести жильё

Соответствующий закон 5 июня приняли в двух чтениях депутаты Совета народных депутатов Кемеровской области.

Согласно ему, родственники погибших при пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» получат социальные выплаты для покупки или строительства жилья.

«Социальные выплаты будут предоставляться за счёт средств областного бюджета, предусмотренных на реализацию государственной программы Кемеровской области «Жилищная и социальная инфраструктура Кузбасса» на 2014-2020 годы», – пояснили в пресс-службе Совета народных депутатов Кузбасса.

В парламенте отметили, что заявление о предоставлении социальной выплаты должно быть подано до 31 декабря 2018 года.