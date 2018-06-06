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Водитель ВАЗа насмерть сбил пешехода в Кузбассе (видео)

06 июня 2018 в 10:56

Около 23:45 2 июня в пгт Промышленная Кемеровской области водитель ВАЗ-2112 насмерть сбил пешехода.

Момент аварии зафиксировали камеры видеонаблюдения.

«29-летний водитель ВАЗа ехал по улице Коммунистическая. Возле дома №45А/1 он совершил наезд на 47-летнего пешехода», - рассказали в ГИБДД по Кемеровской области.

По предварительным данным, мужчина переходил дорогу вне пешеходного перехода. В результате наезда он скончался.

Известно также, что в момент аварии автомобилист был трезвым.

Видео: vk.com / "Регион-42 Кемерово"


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