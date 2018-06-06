В Рудничном районе Кемерова досрочно возобновили подачу горячей воды

Речь идёт о VII группе потребителей. Планируется, что в течение суток параметры температуры и давления теплоносителя достигнут нормативного уровня.

Напомним, первые отключения горячей воды в областной столице начались 28 мая. Уже сегодня жителям Рудничного района пообещали возобновить горячее водоснабжение.

«Необходимые регламентные работы на теплосетях выполнены в сжатые сроки. Параметры температуры и давления теплоносителя достигнут нормативного уровня в течение суток», – сообщили в Сибирской генерирующей компании.

Планируется, что горячее водоснабжение у I группы потребителей Центрального, Заводского и Ленинского районов столицы Кузбасса будет возобновлено до конца текущей недели.