Стало известно, когда закончится ремонт Советского проспекта в Кемерове

Напомним, капитальный ремонт Советского проспекта начали во второй половине мая. Они включают в себя модернизацию ливневой канализации и проводятся по федеральному приоритетному проекту «Безопасные и качественные дороги».

Сегодня, во время выездного совещания и. о. замгубернатора Вячеслава Телегина по местам ремонта дорог, стало известно, что основные работы должны быть завершены к 30 сентября 2018 года.

«Подрядчик должен закончить к 30 октября, но основные работы планируют завершить до конца сентября», - пояснил замначальника управления городского развития Сергей Минин.

Отмечается, что дорожники пообещали произвести капитальные ремонт не только в сжатые сроки, но и с максимальной сохранностью ландшафта и зеленых насаждений.