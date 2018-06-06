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В МЧС назвали сроки открытия первых пляжей и мест отдыха у воды в Кемерове

06 июня 2018 в 15:00

На сегодняшний день в Кемеровской области уже открыты пять мест массового отдыха у воды. Четыре из них находятся в Прокопьевске на берегу Зенковского пруда, ещё одно – на реке Большая Толмовая в посёлке Гавриловка Гурьевского района. Всего в купальный сезон 2018 года таких мест планируется 70.

«Освидетельствование первых пляжей и мест отдыха у воды в областном центре запланировано в конце июня», - сообщили в ГУ МЧС Кузбасса.

Отмечается, что первой будет открыта зона отдыха на озере Красное. При этом сроки могут быть изменены в случае неблагоприятной погоды.

Как и в прошлые периоды, на водоёмах области будут работать мобильные патрульные группы, которые расскажут отдыхающим правила безопасного поведения на воде.

 

Фото: ГУ МЧС по Кемеровской области


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